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Cengiz İmren gözdağı verdi! "Beni Korkutamazsınız"
Cengiz İmren sosyal medya hesabından bir video paylaşıp,müzik camiası içerisinde kendisini engellemeye çalışanların olduğunu söyledi.
Yıllardır bu sektörün içinde olmasından rahatsız olanların olduğunu belirten Cengiz İmren,"Beni yıldıramayacaklar,korkutamayacaklar.Onlara karşı daha da hırslanıyor güçleniyorum.Yeni şarkılarımı ve projelerimi de ona göre seçiyorum.Aslında herkesin bildiği isimler bunlar. İsim vermek istemiyorum ama zaten siz tahmin ediyorsunuzdur”dedi.
Sözlerine devam eden Cengiz İmren, "Gülben Ergen’in çok sevdiğim bir sözü var “Unutmayın ki bana hiç bir şey olmaz.Siz beni engellemeye çalıştıkça dahada güçleniyorum” açıklamasında bulundu.
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