Cenazede Rezillik! Eski Eşi Şoke Oldu

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi. 67 yaşındaki Civan Canova, hayatını kaybetti.

Usta sanatçı için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.

ESKİ EŞİ TÖRENE KATILDI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Daha sonra Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Açelya Akkoyun da katıldı.

TÖRENDE SELFİE!

Tören sırasında Açelya Akkoyun ile selfie yapmaya çalışan yaşlı kadın dikkat çekti. Ünlü oyuncu 'Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi' diyerek müsaade istedi.

Açelya Akkoyun'u zor durumda bırakan kadına çevredekiler de "Cenaze yerinde olacak iş mi?" diyerek tepki gösterdi.

AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun (d. 31 Aralık 1972, Adana), Türk tiyatro ve dizi film oyuncusudur.

31 Aralık 1972 tarihinde Adana’da doğdu. Fenerbahçe Lisesini ve MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvar yıllarında girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldı. Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin, sanatçının oynadığı bazı oyunlardır.

Açelya Akkoyun, 1998-2002 yılları arasında Civan Canova ile evli kalmıştır.