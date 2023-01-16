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Cemre Baysel ile İlhan Şen Partner Oldu
Cemre Baysel ile İlhan Şen aynı projede bir araya geliyor. Bir model ile yönetmenin hikâyesini anlatan filmin ismi ise Aşk Filmi... filmin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Deniz Denizciler yapacak. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son yılların yetenekleriyle öne çıkan iki genç oyuncusu Cemre Baysel ile İlhan Şen aynı projede bir araya geliyor. Bir süredir Selahattin Eyyubi dizisinin çekimlerinin başlamasını bekleyen İlhan Şen, projenin hazırlık aşaması uzayınca gelen bir film teklifini kabul etti.
Geçen yaz başrol oynadığı Senden Daha Güzel dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan, ardından Bozkır’da kamera karşısına geçen Cemre Baysel, İhan Şen’le partner oldu. Filmin adı 'Aşk Filmi'... Bir model ile yönetmenin hikâyesini anlatan filmin yapım şirketi Central Roof... Vahit Ertekin’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Deniz Denizciler yapacak.
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