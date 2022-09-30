Cem Yılmaz’dan Uraz Kaygılaroğlu’na Premium tavsiyesi

Uraz Kaygılaroğlu ile Premium üyeliği üzerine esprili ve keyifli atışmaların da yaşandığı ‘Premium Saatler’de Cem Yılmaz’ın Kaygılaroğlu’na yönelik “Başka bir markayla iş birliğin varsa, bende Tarkan’ın numarası var” sözleri de izleyenleri kahkahaya boğdu.



