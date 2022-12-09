Cem Yılmaz’dan Can Yılmaz’a sürpriz doğum günü pastası

Gösteri tarihi ile aynı gün 8 Aralık’ta doğan Can Yılmaz, doğum gününü ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın getirdiği sürpriz pasta ile İş Sanat sahnesinde seyirci ile birlikte kutladı.

Sosyal medyada paylaşımları ve “Burda Olan Burda Kalır” adını verdikleri milyonlarca izlenmeye sahip YouTube kanalları ile çok beğenilen Zafer Algöz ve Can Yılmaz, aynı adı verdikleri, farklı içerik ile gerçekleştirdikleri iki kişilik stand-up gösterilerini İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahneye taşıdılar. İkili, seyircilerin kahkahaları eşliğinde yine eşsiz bir gösteriye imza attı.