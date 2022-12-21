Cem Yılmaz Teşekkür Belgesi Aldı

teşekkür belgesini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Twitter'dan açıklama yapan komedyen, "İstanbul Vergi Dairesi bana teşekkür belgesi takdir etmiş. Sayın başkan Rıza Bey'e çok teşekkür ederim. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır" diye yazdı. Cem Yılmaz , aldığıbelgesini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Twitter'dan açıklama yapan, "bana teşekkür belgesi takdir etmiş. Sayın başkan Rıza Bey'e çok teşekkür ederim. Ülkesini seven, vazifesini en doğru şekilde yapandır" diye yazdı.

Yılmaz'a kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce mesaj geldi. Yılmaz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'le karesine ayrıca, "Ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım" yazarak, Türk bayrağı emojisi koydu.