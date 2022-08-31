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Cem Yılmaz ‘İskoç kilt’iyle poz verdi
Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu'nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile İskoçya'ya tatile gitti. Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.
Yoğun bir çalışma süreci geçiren ve Erşan Kuneri ile büyük beğeni toplayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinin ardından rotasını İskoçya'ya çevirdi.
Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve yakın arkadaşları ile tatile çıktı.
Yılmaz, İskoçya'nın doğal ve tarihi yerlerini gezen ekip, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi.
Geziyi kilt ile gerçekleştiren Cem Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü komedyenin paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Etekle poz veren Yılmaz'ın fotoğrafı beğeni ve yorum ve yorum yağmuruna tutuldu. Nilperi Şahinkaya bu pozu; "İskoçya'nın koçları" notuyla paylaştı.
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