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Cem Yılmaz Hakkında Bomba Aşk İddiası! Bakın Kiminle Birlikte...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında çarpıcı bir aşk iddiası ortaya atıldı. Cem Yılmaz, oyuncu Seda Akman ile yeni bir aşka mı yelken açtı? İşte detaylar...

Magazin 07.11.2022, 16:15 07.11.2022, 16:21 arif hür
Cem Yılmaz Hakkında Bomba Aşk İddiası! Bakın Kiminle Birlikte...

Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, son olarak Rüya Demirbulut ile aşk yaşamıştı.

Bir dönem hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmeyen Yılmaz bir süredir sadece yeni filmi “Ayzek’le Bir Gece” ve arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle ilgili haberlere konu oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili soruya esprili bir yanıt veren Yılmaz’ın bir süredir Seda Akman’la sevgili olduğu ve ünlü oyuncuyla gözlerden uzak görüştüğü öğrenildi.

Yılmaz’ın Akman’a da son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

(tv100-Birsen Altuntaş)

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz (d. 23 Nisan 1973; İstanbul), Türk karikatürist, komedyen, stand-up sanatçısı, sinema oyuncusu, senarist, film yapımcısı ve yönetmenidir.

Cem Yılmaz'ın anne tarafı Yunanistan'ın Selanik kentinden göç etmiş, baba tarafı da Sivas'ın Gürün ilçesindendir. 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin turizm işletmeciliği bölümüne kaydoldu, ancak eğitimini yarım bıraktı.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, dergi binasının en alt katında açılan Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurdu.

Cem Yılmaz, 1998 yılında yönetenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle oyunculuk mesleği ile tanıştı ve kamera arkasına adım attı. Bu filmin ardından 2000 yılında Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele başlıklı filminde de rol aldı.

İçlerinde Türk sinemasının en çok seyredilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Askerliğini 2001'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yapmıştır. Askerliği sırasında Balkan ülkelerinde görevli askerî personele stand-up gösterileri yapmıştır.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand-up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Telsim, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

Sadri Alışık Ödülleri'nde, 4. Yeşilçam Ödülleri'nde ve Brüksel Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

2019'da gerçekleştirilen mülakatlardan birinde Cem Yılmaz Karakomik Filmler dizisini ve Erşan Kuneri'yi kastederek "Filmler ve dizimi çekerken eski günlerin hatırına bir stand-up yapmayı planlıyorum." dedi. Diamond Elite Platinum Plus başlıklı gösterisi için 2020-2021 yılları arası sahneye çıktı.

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis[1] yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıktı. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girdi.

Seda Akman Filmografisi
Mühürlü Güller - 2003
Ölümsüz Aşk - 2003
Bir İstanbul Masalı - 2003
Yazı Tura - 2004
Balans ve Manevra - 2005
Aşk Yolu - 2005
Kanlı Düğün - 2005
Emret Komutanım - 2005-2007
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Annem - 2007-2009
Arka Sokaklar - 2010
Behzat Ç. - 2010
Küçük Sırlar - 2010
Mükemmel Çift - 2010
Karakol - 2011
Eve Düşen Yıldırım - 2012
Tozlu Yollar - 2013
Fatih - 2013
Acil Servis - 2015
Sen Benimsin - 2015
Gecenin Kraliçesi - 2016
Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017
Kalp Atışı - 2017
Adı: Zehra - 2018
Aşk ve Mavi - 2018
Arada - 2018
Kurşun - 2019
Sol Yanım - 2020-2021
Masumlar Apartmanı - 2021
Hakim - 2022
Son Dilek - Yakında
Ayzek ile Bir Gece - Yakında

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