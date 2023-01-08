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Cem Yılmaz'dan Derbi Açıklaması
Fenerbahçeli Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve oğlu Kemal'le Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gitti. 10 yıl sonra maça giden komedyen, takımının yenilmesinden sonra açıklama yaptı. İşte detaylar...
Fenerbahçeli Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve oğlu Kemal'le Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gitti. Komedyen, maçtan önce çektiği video'yu Instagram'dan paylaştı.
Fenerbahçe'nin kendi sahasında derbiyi 3-0 kaybetmesinden sonra, komedyen Twitter'dan açıklama yaptı.
Yılmaz, Fenerbahçe ve Galatasaraylıların kendisine takılmasına, "Tebrikler Galatasaray... 'Abi sen de de ne ayak varmış' la gecemiz şenlendi, teşekkürler Fenerbahçe... 10 yılda bir maça giderim ha çok değil" diye yazdı.
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