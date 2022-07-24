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Cem Yılmaz Bodrum'da Ölümden Döndü
Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde kaza yaptı. Bir taksiyle çarpışan komedyen, kazadan şans eseri yara almadan çıktı. Aracında hasar oluşan Yılmaz, otomobilini servise gönderdi
Snob Magazin'in özel haberine göre; Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' çekimleri bittikten sonra Bodrum'daki tatiline devam ediyor. Ünlü komedyen, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin mercedes model aracında hasar oluştu. Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolar'lık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.
Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor. Yıllardır seti olmadığı zaman yaz tatillerini Bodrum'daki evinde geçiren komedyenin, yeni dizi çalışmalarına başladığı iddia ediliyor.
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