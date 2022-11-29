Cem Yılmaz'a Mahkemeden Büyük Şok!

İstinaf mahkemesi, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi talebinin kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını reddetti. Kararı bozan istinaf mahkemesi, Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Yılmaz, boşanmanın ardından Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için Yağtu'ya dava açan Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi.

Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.

AHU YAĞTU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilenmediği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerini" ifade ederek, Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi.

İstinaf mahkemesi, başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu. Cem Yılmaz, 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek.

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU NEDEN BOŞANDI?

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çift, 2013 yılında boşandı. Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i yetiştirirken yaptığı bazı hataların eşi Ahu Yağtu ile ayrılığına neden olduğunu itiraf etmişti. Cem Yılmaz, “Ben fazla empatik bir babaydım. Belki bu yüzden biz Ahu'yla bu kadar gerildik ve ayrıldık. Fazladan bir anne rolü oynadım” demişti.

Yılmaz ve Yağtu'nun bu evlilikten Kemal adını verdikleri 1 oğlu bulunuyor.