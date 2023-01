Cem Belevi'den Eski Sevgilisi İrem Derici'ye Cevap

İstanbul eğlence hayatına yeni bir soluk getirecek olan Sahne 17, Hilton Kozyatağı Otel’de kapılarını görkemli bir davet ile açtı.

açılışta Türk pop müziğinin güçlü sesi Tuğba Özerk sahne alırken, Oryantel Didem şovuyla tam not aldı. Açılışa Elif Yılmaz, Nuray Sayarı, Gökçe Kırgız ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler katılırken gecede şıklık yarışı yaşandı. Mesut Şen ile Ertan Özbek ev sahipliğinde gerçekleşenta Türk pop müziğinin güçlü sesisahne alırken, Oryantelşovuyla tam not aldı. Açılışa Cem Belevi , Nuray Sayarı,vegibi ünlü isimler katılırken gecede şıklık yarışı yaşandı.

"HASTANEDEN GELİYORUM"

Hastaneden açılışa geldiğini açıklayan Cem Belevi, "Bu aralar kalın giyiniyorum havalar çok soğuk herkesi uyarıyorum. Virüs kol geziyor. Ben de biraz kötü hissettim hemen serum falan vurdurdum. O yüzden açılışa biraz geç kaldım” dedi.

Olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi İrem Derici ile birbilerine beyaz bayrak gösterek yaşadıkları sıkıntılı günleri unuttuklarını anlatan Cem Belevi, "Geçtiğimiz yıl magazinde çok fazla gündeme gelmiş bulunduk. Çok iyi tecrübe ettim. Çünkü bu zamana kadar işlerimle konuşuluyordum. İnşallah öyle devam edecek. Güzel oldu karşılıklı anlaştık. Sonuçta üç günlük, dünya geçiyor gidiyoruz. Küs kalmanın, kin tutmanın hiç kimseye faydası yok. Genel anlamda söylüyorum. Kin tutmak nedir, zehri kendin yutup ölümü başkasından beklemektir. O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledi: Allah’ın selamını esirgemeyelim dedi. Zaten ne için yaşıyoruz ki… Kendisine de tüm sevenlerimize de selamlarmız olsun” dedi.

"2022'Yİ UNUTALIM"

Mekanın açılışında sahne alan Tuğba Özerk, turuncu kıyafeti ile göz kamaştırırken “Yeni senede birbirimizi görmek ne kadar güzel iyi ki varsınız hoşgeldiniz” diyerek habercileri selamladı. Son dönemde açılışlarda sahne alan Tuğba Özerk, “Ayağınız uğurlu geçenler de yine bir açılıştaydınız” sözlerine, “İnşallah devamı olsun. Güzel yılın yeni yılın ilk başlangıç kutlaması diyelim” dedi. Yılbaşındaki Amasya halk konserinden bahseden Özerk, “Çok güzeldi eksi 5 derece biraz soğuktu ama 20 bin kişilik güzel bir koro vardı. Şubat ayında yeni şarkılarım çıkmış olacak. Söz ve müzikler bana ait. Konserlerimiz var. Festival görüşmelerimiz var. İnşallah 2023 bizim senemiz olacak” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda üç yıılık evliliğini noktalandıran Tuğba Özerk, “2022 sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “2022’ye girmeyelim 2022’yi attık, biz unuttuk gitti. 2023’ten çok umutluyuz. İnşallah müzik adına sanat adına sevdiklerimiz adına dostlarımız adına hepimizin adına çok mutlu huzurlu bol bereketli sağlıklı olmasını diliyorum” dedi.

"HER KADIN ENTRİKA SEVER"

Yasak Elma kadrosuna dahil olan oyuncu Elif Yılmaz, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Dizi hakkında konuşan Yılmaz, “Beğenerek izlediğim bir projede olmak bu kadar güzel bir ekibin içinde inanılmaz mutlu ediyor beni. Çok gurur verici bir şey. Herkes inanılmaz tatlı. Tuğçe karekterine hayat vereceğim. Biz kadınlarla entrikaları seviyoruz. Entrika sürpriz ile geliceğim. Her kadının aklında entrika vardır özellikle aşk hayatında” dedi. Özel hayatında birisinin olup olmadığı sorulan Yılmaz, kalbini aşka kapladığını söyledi. Yılmaz, “İşlerim ile gündeme geleceğim. Dubai’de bir mücevher markasının yüzü oldum. Yakın zamanda Dubai’ye gideceğim” dedi.

İSMİNİ PATENT YAPTIRDI

Yeni albüm hazırlığına girdiğini söyleyen Gökçe Kırgız, “Bir dönem adımla alakalı çok gündemde kaldım ve çok boştu. Evlendiğim için de eşimin soyismiyle yola devam kararı aldım. Artık Gökçe Kırgız Taner diyeceğiz. Ben de gerekli marka patent başvurusunda bulundum. Bir daha farklı şeyler yaşanmasın diye. Bu isim karışıklığını işime sesime olan saygımdan dolayı Gökçe Kırgız Taner olarak yoluma devam etme kararı aldım” dedi.

ECE GÜRSEL HOCA OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ajanstan öğrencilere work shop yaptığını söyleyen Ece Gürsel, “2,5 saatlik eğitimden çıktım çok da keyifliydi. Eğitimlerimize başlarken sektörün zorluklarından bahsediyorum. İlk başta disiplin ve çok sağlam bir karakter olması gerekiyor. En ufak bir eleştiride bile tahammül etmen gerekir. Ya da insanlar olumsuz davranışlarına karşı güçlü durman gerekiyor. Tabii ki bunlar hep söylüyorum çocuklara. Hem modeller, hem oyuncular, hem de yetişkinler de var. Derse katılan hepsine aynı şeyi söylüyorum” dedi.

Habercilerin, “Kendinizi eskiden eleştirilere karşı nasıl göğüs geriyordunuz?” sorusuna Gürsel, “Ben de genelde sakin kalmayı tercih ediyorum. Tabii olaylardan ilk modelliğe başladığımda çok etkileniyordum. Yani ben hiçbir zaman kabuğuna çekilip ağlayan bir kadın olmadım. Çok aşırı duygusal bir yapım yok. Zaten bu yıl dahil 25’inci meslek yılıma giriyorum. 25 yıl boyunca altını çiziyorum hiçbir olay beni ağlatmamıştır. Babamın vefatı hariç. Babamı kaybettim. Ciddi bir kayıp verdikten sonra hayatınızda her şey anlamını yitiriyor. Yakın zamanda babalarını kaybeden meslektaşlarım da hep bunu soruyorlar bana Özge Ulusoy ve Tuğba Özay, Allah babalarına gani gani rahmet eylesin. Diyorlar ki nasıl baş ettin. Onlara söyledigim tek şey şu hayatta her şey değişecek. Artık önümüzde bütün duygular değişecek insanlara bakış açınız değişecek, her şeyle, işin olan mücadele değişecek diyordum hakikaten de öyle ben bu yüzden biraz daha güçlü oluyorum” yanıtını verdi.