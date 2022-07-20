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Cem Belevi bu yaz “Esiyor”
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cem Belevi, yaz coşkusunu yeni şarkısı 'Esiyor' ile yaşatmaya hazırlanıyor.
Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanmaya hazırlanan şarkı Belevi’nin kariyerinin ikinci Ep’si “Yaz 35°C”nin de habercisi niteliğinde.
Cem Belevi’nin diskografisinde tempoyu arttırmaya hazırlanan “Esiyor”un sözü müziği Cem Belevi imzalı. Aranjesi Osman Çetin’e ait olan şarkının mix-mastering’inde ise Özgür Yurtoğlu var.
“Esiyor” 22 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm platformlarda yayında.
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