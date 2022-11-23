Çarpıcı İddia! Kulislerde Bu Konuşuluyor

Demet Özdemir, Aslı Enver’in bebek beklediğini öğrendikten sonra affını istediği “Benim Adım Farah” dizisi için aldığı teklifle gündemde… Balon hastası oğlunu iyileştirmek için savaş veren bir annenin etkileyici hikâyesini anlatan dizi 03 Medya tarafından FOX’a çekilecek.

PLAN SUYA DÜŞTÜ

Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide Farah’ın partneri için Aslı Enver’li günlerde Ozan Akbaba’yla görüşülmüş ancak Kasaba Doktoru uzayınca bu plan suya düşmüştü. Şimdi Demet Özdemir’in kiminle partner olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kulislerden sızan bilgiye göre O3 Medya son yıllarda “Sefirin Kızı” ve “Kaçış” dizileriyle “Yolun Açık Olsun” filmini beraber çektiği Engin Akyürek’le görüşüyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı.

2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

ENGİN AKYÜREK FİLMOGRAFİSİ

Rol Aldığı Diziler:

2004-2007 : Yabancı Damat : Kadir Sadıkoğlu : Yardımcı Karakter

2007-2008 : Karayılan : Nizipli : Yardımcı Karakter

2009 : Bir Bulut Olsam : Mustafa Bulut : Başrol Oyuncusu

2010-2012 : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kerim Ilgaz : Başrol Oyuncusu

2014-2015 : Kara Para Aşk : Ömer Demir : Başrol Oyuncusu

2017 : Ölene Kadar : Dağhan Soysür : Başrol Oyuncusu

2019-2021 : Sefirin Kızı : Sancar Efeoğlu : Başrol Oyuncusu

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

2006 : Kader : Cevat : Başrol Oyuncusu

2014 : Bi Küçük Eylül Meselesi : Tekin : Başrol Oyuncusu

2018 : Çocuklar Sana Emanet : Kerem : Başrol Oyuncusu

2019 : Bir Aşk İki Hayat : Umut : Başrol Oyuncusu

2022 : Yolun Açık Olsun : Başrol Oyuncusu