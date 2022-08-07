Caroline 'Dönmem'e klip çekti

Söz/müziği Caroline'e, düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait olan şarkının klibinde, 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti. Caroline, klipte senaryo gereği eski sevgilisine nispet olarak yaptığı dans şovları ile büyük beğeni topladı.

Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz “Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem diyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir” dedi.



