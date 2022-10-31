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Çapkınlık Turunda! Genç Kız Arkadaşıyla Yakalandı

Usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit Corridor adlı mekan çıkışı görüntülendi. İşte detaylar...

Magazin 31.10.2022, 14:48 31.10.2022, 17:08 arif hür
Çapkınlık Turunda! Genç Kız Arkadaşıyla Yakalandı

Küçük Besleme, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Kurtuluş gibi projelerden tanıdığımız usta oyuncu Orhan Aydın, önceki gece kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Asmalımescit Corridor adlı mekan çıkışı görüntülendi.

75 yaşındaki Orhan Aydın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek muhabirlere çıkıştı.

Orhan Aydın ve genç sevgilisi, basın mensuplarından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ORHAN AYDIN KİMDİR?

27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğan Orhan Aydın, aslen Artvinlidir. Sanatçının tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlamış ve uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde çalışmıştır.

1976 yılında kendisinin yazdığı ve yönettiği oyunla İstanbul'da okullar arası tiyatro yarışmasında birincilik kazanmıştır. Bu başarı ile dikkatleri üzerine çeken Orhan Aydın, TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda 1976-1978 yılları arasında çocuk saati programları yapmıştır.

1980 yılında TRT'de yayımlanan ''5 Dakika'' adlı programda Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın üstlendiği ve başrollerinde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer'in yer aldığı ''Kurşun Adres Sormaz'' adlı sinema filminde hakim rolünü canlandırmıştır.

2017 yılında ''Nazım Oyuncuları'' adlı bir tiyatro grubu ile yönetmenliğini yaptığı ve aynı zamanda rol aldığı ''Nazım Hikmet Onlar ki'' adlı oyunda, ''Barış barış barış'' diye bir kolaj, Louis Aragon'dan Pablo Neruda'ya, Ataol Behramoğlu'ndan Nazım Hikmet'e, Bertolt Brecht'den Puşkin'e şiirler, bu şiirlerden şarkılar ve görselleri içeren, Orhan Veli Kanık'dan Cep Delik Cepken Delik, Sabahattin Ali'den Tabutumun Altı Çatlak, Can Yücel'den Aşk Olsun adlı gösterileri sürmektedir.

Muhalif kişiliği ile bilinen Orhan Aydın, internet üzerinden yayın yapan soL haber portalında da köşe yazarlığı yapmaktadır. TKP üyesi olan Orhan Aydın, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölge Bağımsız milletvekili adayı olmuştur.

10 Temmuz 2018 tarihinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle Beyoğlu Emniyeti’nce gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

  • 2017 – Onlar ki…: Nazım Hikmet-Nazım Oyuncuları
  • 2013 – Testosteron: Andrzej Saramonowicz-Oyun Atölyesi
  • 2010 – Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim: Nazım Hikmet-Tiyatro Grubu
  • 2009 – Pes Doğrusu: Orhan Aydın-Tiyatro Gayrettepe Oyuncuları
  • 2005 – Yıldızların Altında: Gani Müjde-Müzikal & Kabare

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • 2016 – Trendeki Yolcu (Sinema Filmi)
  • 2016 – Mezarcı (Muhtar) (Sinema Filmi)
  • 2014 – Yola Çıkmak (Cemil Kaya) (Sinema Filmi)
  • 2014 – 2016 – Kertenkele (Bahtiyar) (TV Dizisi)
  • 2013 – Peri Masalı (Poyraz) (Sinema Filmi)
  • 2013 – Fatih (Venedik Doçu) (TV Dizisi)
  • 2012 – Ustura Kemal (Emniyet Müdürü) (TV Dizisi)
  • 2012 – Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) (TV Dizisi)
  • 2012 – Barınak (Sinan Baba) (Sinema Filmi)
  • 2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Alaattin) (TV Dizisi)
  • 2011 – Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) (Sinema Filmi)
  • 2010 – Yerden Yüksek (TV Dizisi)
  • 2010 – Nakş-ı Dil Sultan (Halil Hamit Paşa) (TV Dizisi)
  • 2010 – 10 Saatte Büyümek (Kısa Film)
  • 2008 – 2010 – Adanalı (Nevzat Müdür) (TV Dizisi)
  • 2005 – Satıcı (Satıcı) (TV Filmi)
  • 2005 – Emret Komutanım (Tarihi Eser Kaçakçısı) (TV Dizisi)
  • 2005 – Anadolu Efsaneleri – Sarı Kız Tepesi (TV Filmi)
  • 2005 – Anadolu Efsaneleri – Dikilitaş Efsanesi (İsmail) (TV Filmi)
  • 2005 – Anadolu Efsaneleri – Bostancı Baba (TV Filmi)
  • 2004 – Göl Efsanesi (TV Filmi)
  • 2004 – Anadolu Efsaneleri – Kıyan Tepesi (Sinema Filmi)
  • 2003 – Fişgittin Bey (TV Filmi)
  • 2001 – Tatlı Hayat (Hüsnü) (TV Dizisi)
  • 2001 – Küçük Besleme (Osman) (TV Dizisi)
  • 1998 – İkinci Bahar (TV Dizisi)
  • 1998 – Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan‘ın Avukatı) (Sinema Filmi)
  • 1996 – Kurtuluş (General Dimaras) (TV Dizisi)
  • 1993 – Hastane (Dr. İskender Akoğlu) (TV Dizisi)
  • 1993 – Gerçek Kesit (TV Dizisi)
  • 1992 – Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) (Sinema Filmi)
  • 1992 – Kurşun Adres Sormaz (Hakim) (Sinema Filmi)
  • 1991 – Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)
  • 1991 – Ankara Yollarında (Sinema Filmi)
  • 1991 – Ana (Sivri Zeka) (TV Dizisi)
  • 1987 – Yaprak Dökümü (Vehbi) (TV Dizisi)
  • 1986 – Öldüren Dakikalar/Deniz (Komiser Cemil) (Sinema Filmi)
  • 1986 – Muhteşem İkili (Sinema Filmi)
  • 1986 – Hesap Günü (Sinema Filmi)
  • 1985 – Muhteşem (Sinema Filmi)
  • 1976 – Darısı Başınıza (Çaycı Çırağı) (TV Dizisi)

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#Orhan Aydın #snob magazin #Magazin
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