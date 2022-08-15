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Cansever'den yeni roman havası
Son dönemde yaptığı farklı tarzlardaki şarkılarla adından söz ettiren Arabesk Müziğin usta ismi Cansever, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Samara ile düet yaptığı "Zenginlik Var Bu Ailede" isimli single çalışması yayınlandığı ilk andan itibaren dikkatleri çekmeyi başardı.
Söz ve müziği Cansever imzası taşıyan, Enco Rasimov'un aranje ettiği "Zenginlik Var Bu Ailede" isimli şarkıya Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen klibin yönetmen koltuğuna Erkan Nas oturdu. Cansever yeni şarkısıyla ilgili: "7'den 77'ye her yaştan dinleyiciye hitap etmek çok harika bir duygu. Yaptığım farklı şarkılarda da bunu sürdürmeye gayret ediyorum. Samara ile yaptığımız bu roman havası tarzındaki düetin de çok sevileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan "Zenginlik Var Bu Ailede" isimli single çalışması 4K video klibiyle de Cansever Official youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.
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