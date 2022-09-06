Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı!

Erşan Kuneri'yi aşırı küfürlü bulan, bazı sanatçıların LGBT'yi desteklemelerine tepki gösteren ve eşcinselliği de sapkınlık olarak gördüğünü ifade eden Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Kısmetse Olur yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır" diyerek gündem olan Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı.

'TACİZ' İDDİASI!

Cansel Çördük, bundan yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in kendisine mesaj yoluyla taciz girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

"OTELDE BULUŞMAYA DAVET ETTİ"

Cansel Çördük, yaptığı açıklamada "Ben 14-15 yaşındayken aynı yaşta bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aramış ve flört etmeye otelde buluşmaya falan çalışmıştı. Bu piyasada maalesef çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp hata yapmadım" ifadelerini kullandı.

"PARALI SAPIKLARA KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN"

Sözlerini sürdüren Çördük, "18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar çok dinledim. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın! Özellikle bu tip paralı sapıklara!" dedi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.