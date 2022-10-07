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Canlandıracağı Karakter Belli Oldu
Oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, yeni sezonda başrolünde yer alacağı Sipahi dizisiyle izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde okuma provalarına katılan Öztürk, Sipahi dizisinde Yusuf isminde sahada görev sürdüren bir özel tim görevlisini canlandıracak. İşte detaylar...
Yer aldığı her projede oyunculuk performansıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Çağdaş Onur Öztürk, yakın zamanda sete çıkmak için hazırlanıyor.
Hakan İnan’in yönetmen koltuğunda oturduğu Sipahi dizisinde Çağdaş Onur Öztürk, Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık ve Sinan Tuzcu gibi isimler yer alıyor.
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