Canı et çekti dönerciye koştu 

İstanbul Etiler'de bulunan Dönerci Serkan Usta'ya gidip kendi dönerini kendi kesen Önder Açıkbaş dönerci Serkan Mutlu ile sohbet etti.

Gelecek projelerde döner ustasını da canlandırabileceğini söyleyen Önder Açıkbaş Serkan Mutlu'dan püf noktalar edindi.

