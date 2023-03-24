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Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak Dünyaya Açılıyor

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın yer aldığı 'Maviye Sürgün' (Blue Cage) ABD'deki İspanyolca konuşan izleyiciler için kanalın Prime Time kuşağında yayına girecek. İşte detaylar...

Magazin 24.03.2023, 13:18 24.03.2023, 13:20 sercan
Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak Dünyaya Açılıyor

Ocak ayında Miami’de gerçekleşen Content Americas fuarı esnasında, Telemundo tarafından düzenlenen “The Telemundo Edge” konferansı kapsamında; Telemundo, Inter Medya ile imzaladığı ortak prodüksiyon anlaşması dahilindeki ilk içerik olan Maviye Sürgün (Blue Cage) dizisinin ilk duyurusunu yapmıştı. Türk dizilerinin uluslararası başarısını bir adım daha ileri taşımayı hedefleyen Inter Medya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün (Blue Cage) ABD'deki İspanyolca konuşan izleyiciler için kanalın Prime Time kuşağında yayına girecek. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Inter Medya ve Telemundo Global Studios’un ise ortak yapımcı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer almakta. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın yer aldığı Maviye Sürgün (Blue Cage) dizi setinden basına yansıyan ilk resmi kare izleyicilerin ve hayranların büyük ilgisini çekerken;ilk resmi fragman için de nefesler şimdiden tutuldu. Uluslararası dağıtımını Inter Medya’nın, Latin Amerika’daki dağıtımını ise Telemundo’nun üstleneceği Maviye Sürgün (Blue Cage) dizisini ortak yapım olarak hayata geçiren O3 Medya ve Inter Medya yetkilileri ise bu ortaklık için birkaç cümle kurarak, mutluluklarını dile getirmeyi ihmal etmediler.

Inter Medya kurucu ve CEO’su Can Okan, "Telemundo ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu ortaklığı, O3 Medya’nın tecrübesi ile birleştirerek harika bir işe imza atıyoruz. Maviye Sürgün’ün çekimleri hala devam ediyor ve muhteşem bir sonuç çıkacak. Maviye Sürgün’ün sadece Telemundo izleyicileri tarafından değil tüm dünyada çok sevileceğine eminiz. Bu projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" derken; O3 Medya kurucusu ve yönetici ortağı Saner Ayar ise, "Sevgili Can Okan ve Inter Medya ile birlikte iş yapmak her zaman çok keyifli ve özeldir. Tüm değerlere ek olarak; Maviye Sürgün’ün uzun dönem devam edeceğine inandığım bir anlaşmanın ilk içeriği olması nedeni ile hepimizin için ayrı bir önem taşıyor. Türk dizilerinin geldiği nokta tartışılmaz bir gerçek; en çok da ülkemizin geniş kitlelerle buluşmasına ve tanıtılmasına vesile olmasına seviniyorum" sözleri ile duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Maviye Sürgün’ün hikayesi ise kısaca şöyle; "Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih (Hakan Salınmış)'ın yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne (Damla Sönmez)'dir. Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.’

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