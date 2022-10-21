Canan Anderson’dan anlamlı destek

Klasik müziği farklı müzik türleriyle harmanlayan, sahne şovları ve farklı ses rengi ile dikkatleri çeken, İtalyan Napolitenleri'nden Fransız Chansonları'na kadar uzanan geniş repertuvarıyla keman sanatçısı Canan Anderson, Artvin sokak hayvanları ve Mucizeler Diyarı atları için Haydiko Artvin Derneği yararına 22 Ekim 2022 tarihinde Beykoz Baben Restoranda sahneye çıkacak.





6 Ağustos 2021 tarihinde Hopa’da otobana terk edilen iki tır dolusu atın bakımını üstlenen Haydiko Artvin derneği aynı zamanda Artvin Merkez ve ilçelerinde sahipsiz sokak hayvanları için besleme, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yapıyor. Dernek, Mucizeler Diyarı Projesinin yanı sıra yakında sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınması esnasında sahipsiz sokak hayvanlarının taşınma ve kısırlaştırma işleriyle ilgili çalışmalara başlayacak.

Canan Anderson konser biletleri https://biletino.com/tr/e-i1y/canan-anderson-ile-yaza-veda/ linkinden alınabiliyor.

Konserin tüm geliri, Haydiko Artvin Derneği’nin valilik onaylı bağış hesabına sahipsiz sokak hayvanları ve Mucizler Diyarı atları için bağışlanacak.