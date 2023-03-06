Can Yaman’ın Eski Aşkı Diletta Leotta Hamile!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yakışıklılığıyla İtalya’yı yakıp yıkan Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile ilişkisiyle de aylarca gündemden düşmemişti. İtalyanların “rüya çift” olarak adlandırdığı ikili, bir süre sonra ayrı yollara gitmiş, Diletta gönlünü eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius’a kaptırmıştı.



29 yaşındaki topçu şimdilerde İngiltere’nin Newcastle United takımında oynuyor. Diletta ile de geçtiğimiz ekim ayından beri birlikte. Çift belli ki ellerini çabuk tutmuş, yuvalarını büyütmek için acele etmişler. İtalyan basınının yazdığına göre güzel spiker ilk bebeğine hamile. 31 yaşındaki Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde TikTok’ta paylaştığı bir videoyla büyüyen göbeğini göstererek, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Can Yaman ve Diletta Leotta’nın ilişkisi uzun süre gündemden düşmemişti.