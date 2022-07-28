Can Yaman Hakkında Bomba Aşk İddiası!

İtalyan spiker Diletta Leotta ile beraberliği aylar önce sona eren Can Yaman'ın adı, son günlerde bir başka İtalyan güzelle anılıyor.

YAKINLAŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Sardunya Adası'ndaki bir festivale katılan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, İtalyan basınına göre burada ünlü oyuncu Francesca Del Fa ile yakınlaştı.

TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

İkili, festival sonrasında baş başa görüntüler verdi ve birbirlerini sosyal medyada takibe aldı.

İki oyuncunun fotoğrafı magazin dergilerinin kapaklarını süslüyor.

Francesca Del Fa, İtalya'nın en ünlü televizyon yıldızlarından.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmeni kökenlidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur.

İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik ve Sezai Aydın'ın paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır.

Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol almıştır. Can Yaman bir süredir oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdürüyor.

FRANCESCA DEL FA KİMDİR?

Oyuncu Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen Francesca Del Fa, İtalyan vatandaşıdır. 1990'da Grosseto'da dünyaya gelen Francesca Del Fa, oyunculuk yapmaktadır. 'İl paradiso delle signore' adlı diziyle hayran kitlesini genişletmiştir.