Can Leman’ın yeni teklisi ‘Edalı Geceler’ yayında

Edalı Geceler isimli yeni teklisi ismini eşi Eda Hanım'dan alıyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan ve ilk dans müzikleri olarak eşine ithaf ettiği şarkıyı tüm seven kalplerle buluşturan sanatçı, okumalarını Ajda Pekkan’ın okuma koçu olarak tanıdığımız müzik insanı Murat Aziret ile gerçekleştirdi.

Büyük titizlikle çalıştığı şarkısının düzenlemesini ve mix-masteringi Soner Kıvanç yaptı. Şarkının klibi bestelerin tınılarının ve ruhunun yansıdığı yerde Endülüs’ün enfes şehirlerinden Sevilla ve Ronda’da çekildi. Klip yönetmeni koltuğuna sanatçının kendisi ve Mario Hickethier oturdu. Fotoğraf çekimlerinde ise Frederic Hafner imzası bulunuyor. Şarkının Medya İletişim Danışmanlığını ise Tülay Karabulut üstlendi.

