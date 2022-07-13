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Çamur banyosuyla güzelleşti
Ünlü model Buse İskenderoğlu, gittiği Dalyan’da çamur banyosu yaptı. Vücudunun her yerine çamur sürerek güneşlenen model “doğa ana ile güzelleşme rutini” notunu düştü.
Show TV'de yayınlanan magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı. Programın sunucusu Buse İskenderoğlu, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık dört yıldır sunduğu programa veda etmişti.
İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde almıştı. Çeşme tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla gündem olan İskenderoğlu, bu kez Dalyan’dan yeni fotoğraflar paylaştı.
Dalyan’da çamur banyosu yapan Buse İskenderoğlu, vücudunun her yerine çamur sürerek güneşlendi. Ünlü model ve sunucu bu karelerin altına da “doğa ana ile güzelleşme rutini” notunu düştü.
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