Camii Pozuyla Olay Olan Eda Taşpınar Hakkında Yeni Açıklama

Camide yarı çıplak pozlar verdiği için hakında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar için otel yönetimi de açıklama yaptı. Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği fotoğrafla gündem olan sosyetik için, açıklamalar devam ediyor. Taşpınar'ın poz verdiği yer olan otel yönetiminin durumdan bilgisinin olmadığını söyledi.

Four Seasons Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş, "Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz" ifadelerini kullandı.