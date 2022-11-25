Camdaki Kız'ın Yıldızı Sevgilisiyle Görüntülendi!

İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başardı.

Bir süredir Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu.

31 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, önceki akşam bir etkinliğe el ele katıldı.

Özel hayatı hakkında konuşan Feyyaz Şerifoğlu, "Güzel giden birlikteliğimiz var. Vakit buldukça Merve'nin sunduğu haberleri izliyorum" dedi.

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunudur. Dinçkol, uzun süredir Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu olarak görev yapıyor. Merve Dinçkol'un geçmişte beIN SPORTS ve Ulusal Kanal'da da çalıştığı biliniyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde önce Kırmızı Oda dizisinde de karşımıza çıkan Feyyaz Şerifoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuş.

Öte yandan Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu da ortaya çıktı. 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Şerifoğlu, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor.

Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini almıştı. Şerifoğlu hakkında bu gerçeği bilmeyenler şaşkınlık yaşadı.