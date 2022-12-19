Camdaki Kız’ı Set Yordu
Kanal D’nin izlenme rekorları kıran Camdaki Kız adlı dizinin oyuncuları set çıkışı ayaküstü soruları cevapladı.
Dizinin başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu "Soğuk bir pazar günü setten çıktık. Biraz yorgunluk var. Yemek yiyeceğim. Her şey yolunda. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu yıl iş anlamında güzel geçti. Sağlığımızın da yerinde olduğu sürece bir sorun yok." dedi.
Dizinin diğer başarılı oyuncusu Selma Ergeç ise "Çok yoğun bir gün geçirdik. Çekimler güzel gidiyor, keyifler yerinde. Size bir şey anlatamıyorum kusura bakmayın" diye konuştu. Muhabirlerin yılbaşını nasıl geçireceksiniz sorusuna Ergeç "Yılbaşını sakin geçireceğim” diye cevap verdi.
Burcu Biricik de şöyle konuştu: Çok yoğun bir gündü. Çok yorgunuz. Havalarda çok soğuk arkadaşlar gitmem gerek. Görüşmek üzere.”
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