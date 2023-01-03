Camdaki Kız’daki Ölüm İlanı Nur Sürer’i Şoke Etti

haberine göre; Camdaki Kız dizisinin Feride’si oyuncunun iyi giden reytinglerden dolayı senaryodaki ömrü ocak ayına kadar uzatılmıştı. Diziye ocak sonrasında da devam etmesi istenen Sürer, teklifi kabul etmedi ve Ay Yapım’ın Aile dizisiyle anlaştı. Bu hafta Camdaki Kız’da Feride’nin defin işlemleri yapılacak. Birsen Altuntaş'ınine göre; Camdaki Kızsinin Feride’si Nur Sürer , geçen hafta ölerek projeye veda etmişti. Aslında geçen sezon sonu diziden ayrılması planlanan ustanun iyi giden reytinglerden dolayı senaryodaki ömrü ocak ayına kadar uzatılmıştı. Diziye ocak sonrasında da devam etmesi istenen Sürer, teklifi kabul etmedi ve Ay Yapım’ındizisiyle anlaştı. Bu hafta Camdaki Kız’da Feride’nin defin işlemleri yapılacak.

Öte yandan Nur Sürer’in vedası seyircide duygu seli yaşattı. Ertesi gün Feride karakteriyle ilgili gazetelere verilen ölüm ilanı çok konuşulmuştu. Ölüm ilanının Nur Sürer’den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şoke olduğu öğrenildi.

Anlaşmasına haftada 3 gün çalışma kuralı ekleten Nur Sürer, buna rağmen çok fazla sahne yazıldığı için haftada 4, bazen de 5 gün çalıştığı Camdaki Kız'ın ardından birkaç hafta dinlenecek. İzmir sahneleri çekilen Aile dizisi setine önümüzdeki günlerde çıkacak olan Sürer, bu arada Berkun Oya’nın kara komedi türündeki Netflix dizisi Çocuk'a konuk olacak ve Menderes Samancılar’ın eşine hayat verecek. Çocuk da ayrıca Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ile Settar Tanrıöğen de karı kocayı canlandıracak.