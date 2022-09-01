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Camdaki Kız sete çıktı! Burcu Biricik perişan oldu
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran ''Camdaki Kız '' dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
Set çıkışı yardımcısı ile aracını bekleyen Burcu Biricik flaşların patlamasıyla önüne set olan yardımcısı ''Burcu hanım sizi çekiyorlar'' demesiyle Biricik ''Arkadaşlar çok yorgunum set çıkışı yeni bir sezona başladık hayranlarımızı sürprizler bekliyor bizi izlemeye devam etsinler'' dedi.
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|4
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|3
|3
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|3
|3
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|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
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|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
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|8
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|7
|9. Chelsea
|5
|7
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|5
|6
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|5
|6
|12. M. United
|5
|7
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|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
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|5
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|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
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|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
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|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0