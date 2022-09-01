Camdaki Kız sete çıktı! Burcu Biricik perişan oldu

Set çıkışı yardımcısı ile aracını bekleyen Burcu Biricik flaşların patlamasıyla önüne set olan yardımcısı ''Burcu hanım sizi çekiyorlar'' demesiyle Biricik ''Arkadaşlar çok yorgunum set çıkışı yeni bir sezona başladık hayranlarımızı sürprizler bekliyor bizi izlemeye devam etsinler'' dedi.