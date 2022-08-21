Camdaki Kız hayranlarına müjde

Muhabirlerin “Selma hanım hayırlı olsun, çekimlere başlamışsınız?” sorusuna Selma Ergeç “Evet tatil bitti, şimdi iş zamanı. Bu sezonki ilk çekimimize başladık. Çok yorgunum sabahtan beri setteyim. Bizi izleyenlere hayırlı olsun. Bu sezon Camdaki Kız hayranlarını sürprizler bekliyor.” diyerek evinin yolunu tuttu.



