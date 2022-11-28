Camdaki Kız Hayranlarına Kötü Haber

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı.

Bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

DİZİYE VEDA EDİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek. 2 bölüm stoklu giden dizide Cana karakterinin projeye nasıl veda edeceği merak konusu…

HAYRİ'NİN EŞİ GELİYOR

61. bölümde Hayri’nin eşi Türkan da dizinin hikâyesine dahil olacak. Türkan’a hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. Gizem yaratmayı seven yapım şirketi karakterin yüzünü göstermeyecek. Dizide Nalan’in babası Metin’e hayat verecek oyuncu için de cast çalışmaları devam ediyor. Role güçlü bir oyuncunun hayat vermesi planlanıyor.

FERİDE İNTİHAR EDECEK

Öte yandan dizinin bel kemiği karakterlerinden Feride’ye hayat veren değerli oyuncu Nur Sürer’in geçen sezon sonu projeye veda edeceği konuşuluyordu. Ancak yapım şirketi Sürer’in anlaşmasını aralık sonuna kadar uzatmaya karar vermişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Feride intihar ederek yaşamına son veriyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN GERÇEK KONUSU NEDİR?

Küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin giden Nalan bir gün zorla bir psikiyatri kliniğine getirilir.

Onu buraya getiren yedi yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri’dir. Hayri Nalan’a hayatında başka biri olduğunu söyleyince, Nalan’ın bütün dünyası yıkılmış krizler geçirerek intihar edeceğini söylemeye başlamıştır.

Geldiği her seansta doktoruna bütün hayat hikayesini yavaş yavaş anlatır Nalan.