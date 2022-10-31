‘Camdaki Kız’ dizisinin yapım şirketini topa tuttu: Bana çok kaba davrandılar

Şehir Tiyatroları’nın değerli ismi, oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu , Akşam Tv'den Yasemin İlan'ın sunduğu 'Akşam Yıldızı' ismli programına konuk oldu.

Kariyerinde Seç Bakalım yarışmasıyla zirve yapan, o yıllarda guatr kanseri nedeniyle ameliyat olurken ses tellerinden biri felç olan Erhan Yazıcıoğlu sonrasında bağırsak ve mide kanseriyle de mücadele etmiş, uzun yıllar sahneden uzak kaymıştı. Yıllar sonra Karadayı ile ekrana dönen Yazıcıoğlu, son olarak da Camdaki Kız dizisiyle karşımıza çıktı. Geçen sezon Mart ayında usta oyuncu diziye Cana’nın babası Haluk Atasoy karakteriyle girmişti. Hande Ataizi’nin canlandırdığı Cana karakterinin babası Haluk’un diziye dahil olması seyirciyi fazlasıyla heyecanlandırmıştı fakat Haluk karakteri iki bölüm sonra ortalıktan kayboldu. Seyirci Erhan Yazıcıoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmadığını tam olarak anlayamazken ilginç itiraf Erhan Yazıcıoğlu’ndan geldi.

Yapım şirketinin kendisini ikna edip diziye dahil edene kadar büyük dil döktüğünü söyleyen Yazıcıoğlu, “Ben diziye ortadan girmek istemediğimi dile getirdiğimde yapım şirketi ‘aman dizimiz şöyle güzel, böyle güzel reytinglerde birinci çıkıyor vs’ dedi. Fiyatta da benim istediğim rakam olmasa bile onurlu bir rakam verdiler. Üç beş bölüm sonra sizin istediğiniz ücrete ulaşacağız dediler. Belki de ulaşamamak için bana senaryo yazılmadı. Dediler bu paraya değmez vermeyelim. Şimdi üç misli istiyorum ve evde oturuyorum. Onları her hafta bekledim. Sorduğumda yazıyoruz, yazacağız gibisinden anlaşılmaz laflarla cevaplar verdiler. Sezon finalinde dediler ki yazıyoruz, ben de ‘yazmayın oynamam’ dedim. Çünkü bana çok kaba davrandılar” dedi.

‘GARİPSEDİM, OLANLAR ÇOK ÇOK AYIP’

Kendisine büyük ayıp edildiğini söyleyen Erhan Yazıcıoğlu “Bana çok kaba davrandılar. Bunca yıllık aktöre, tiyatro kökenli bir oyuncuya sen bunu yapamazsın. Bir figürana bile yapamazsın ki hele bana hiç yapamazsın. Çok çok ayıp! Benim adıma bir çok sanatçıya ayıp etmişlerdir, ben sadece bir örneğim” sözleriyle isyanını dile getirdi. Kendisinin konuk oyuncu olmadığını tekrar dile getiren Erhan Yazıcıoğlu ‘Bana sürekli rol yazacaklardı. Konuk oyuncu deseydiler zaten kabul etmezdim. Etseydim de benim sorunum olurdu, paramı aldım oynadım iki bölüm derdim ama bizim anlaşmamız o şekilde değildi. Çok garipsedim ve o yapım şirketini kulağımın arkasına koydum. Belki de bana üç dört bölüm sonra fiyat artışı sözü verdikleri için, o artışı yapmak işlerine gelmediği için senaryo yazmadılar. Oysa ki rolüm çok sevilmişti, karakter üzerime oturmuştu, olumlu dönüşler almıştık” dedi.

MURAT YILDIRIM TASARRUFLU OYNUYOR

Yeni jenerasyon oyunculardan Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Murat Yıldırım’ı beğendiğini dile getiren Erhan Yazıcıoğlu ‘Kıvanç Tatlıtuğ özellikle Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler2’de Sarı Saruhan rolüyle çok iyiydi, farklı bir karakteri canlandırmıştı, başarılıydı. Murat Yıldırım ise kendini fazla yormuyor, tasarruflu oynuyor. Onu bir de tiyatro sahnesinde mikrofonsuz, çıplak sesle oynarken görmek lazım’ dedi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ AYNI YÜZÜKLE 11 KEZ NİŞANLANDI

Başından 11 nişan, üç de evlilik geçen Erhan Yazıcıoğlu, ‘Size yüzüklerin efendisi diyebilir miyiz’ şeklindeki soruya karşılık kahkaha atarak “bunu ilk kez siz buldunuz, bundan sonra kartvizitime Yüzüklerim Efendisi Erhan Yazıcıoğlu yazacağım” dedi. “Yüzüğü her nişandan sonra geri almayı başarmak da bir marifet bunu nasıl yaptınız?” sorusu üzerine de “Ben hiç ayrılmadım hep çapkınlıklarım yüzünden terk edildim ve her seferinde o yüzüğü kafama fırlattılar. İşin doğrusu ilk sekiz nişanda aynı yüzüğü kullandım sonra değişti çünkü çok yıpranmış incelmişti artık o yüzük, sonrasında değişti. Bereketli bir yüzükmüş” şeklinde konuştu.

ŞİMDİKİ OYUNCULAR BİRBİRİNİ TAKLİT EDİYOR

Erhan Yazıcıoğlu, dizilerde yüksek meblaların iyi oyunculuğa değil güzelliğe, estetiğe ve sansasyonelliğe verildiğini dile getirdi.“Konservatuvarı bile bitirmeyen yakışıklı gence 300 bin lira verildiği yerde bana da bir 30 bin lira verin” dedi. Yazıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün üç beş bölüm sonra çöken kadroları çok zayıf diziler var, birbirine benzeyen senaryolar var. Birbirini taklit eden genç oyuncular var. Bunların biraz daha titiz seçilmesinden yanayım. Sosyal medyada takipçi sayısı çok olanlara rol verildiği söyleniyor. Takipçi almakta ne var 1000 takipçi 50 lira, verirsin parasını takipçi alırsın. Birbirlerini taklit ederek iki bakış atarak, mesleğine emek harcamayarak oyuncu olmaya çalışıyorlar. Bir çarpıcılıkları var ve maalesef peşinden koşanlar var. Zaten üç bölümde biten diziler de o çocukların dizileri.”

‘BAŞKAN HER ZAMAN SAĞLIĞIMI SORAR’

Geçtiğimiz Mart ayında, kısa Film 'Mr. Nonexistent' (Tahir Bey)’deki rolüyle ‘Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Erhan Yazıcıoğlu ülkemizde bu ödülün haber olmadığını, bir tebrik bile almadığını dile getirdi. Yazıcıoğlu “20 dakikalık bir kısa film, yüzlerce oyuncu arasından bir Türk aktör en iyi aktör seçiliyor. Ben bir tebrik bekledim ama gelmedi” dedi ve ekledi: “Eğer bu ödülden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın haberi olsa mutlaka beni arardı. Bu başarıyı ‘Bak 70 yaşında bir adam Londra’da ödül kazandı’ diye takdir ederdi. Başkanımız Erdoğan beni her gördüğü yerde “Sağlığın nasıl” diye el uzatır. Beştepe’ye davet edildiğimde Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafı kalabalıktı, benim sesimi duydu ve inanın yüzümü bile görmeden “Erhan Bey sağlığın nasıl, iyi misin” diye arkasını dönüp bana elini uzattı. Her konuda fikir sahibi, hassas ve hatırnaz bir kişilik kendisi” dedi.