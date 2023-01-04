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"Çalışmayı Sevmediğini" Söyleyen Teoman'ın Yeni Adımı Şaşırttı

Ünlü şarkıcı Teoman, son dönemde yaptığı, "Yarı emekliyim. Çalışmaya üşeniyorum. Herhalde yaşlılıkla ilgili" açıklamalarıyla gündem olmuştu. Ünlü isimden gelen yeni adım şaşırttı. İşte haberin detayları...

Magazin 04.01.2023, 21:58 sercan
"Çalışmayı Sevmediğini" Söyleyen Teoman'ın Yeni Adımı Şaşırttı

Son dönemde, "Yarı emekliyim" açıklamasıyla sık sık gündem olan Teoman'ın yeni adımı şaşırttı.

Geçtiğimiz aylarda, "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu" diye konuşan şarkıcı, spora başladı. Üşendiği için az konsere çıktığını belirten Teoman, spor salonundan karesini yayınladı. 


Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcı, ağırlık çalışırken görüldü. 

TEOMAN KİMDİR?

Teoman kimdir, kaç yaşında? Türk rock müzik sanatçısı ve söz yazarı. Fazlı Teoman Yakupoğlu, 20 Kasım 1967'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 54 yaşındadır.

Teoman 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu semtinde doğmuş olan şarkıcı, ailesinin tek çocuğudur. Ailesi Giresunludur. Avukat olan babası, sanatçı 2,5 yaşındayken öldü.

Ataköy Lisesi'ni bitirdi. Lisans öğrenimi için Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümüne kaydoldu ve bu bölümü bitirdi. Yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi'nde kadın araştırmaları üzerine yapmak istedi ancak "Çizgi Romanda Kadının Rolü" konulu tezi beğenilmeyince yarım kaldı.

Sanatçı müzik kariyerine 1986 yılında kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başladı. Grubun dağılmasından sonra ise Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarda çalıştı ve sonra müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam etti. 1996 yılında Roxy Müzik Yarışması'nda Teoman'ın söylediği 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı (müzik: Barlas, söz: Barlas - Teoman), en iyi beste ödülünü alırken 'Yollar' şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görüldü.

Sanatçının ilk albümü de 1996 Ekim'inde çıktı. Yine "O" adlı ikinci albümü Universal Müzik ve NR1 Müzik etiketiyle 1998 Mayıs'ında çıktı. 4 klip çekilen "O" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Sus Konuşma", "O", "Bazı Yalanlar" ve "Gemiler" oldu. 1998 ve 1999 yılında dört şarkının klipleri Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde 1 numaraya yükseldi. Akabinde yayınlanan üçüncü albümü Onyedi ile 2000 Mayıs'ında müzikseverlerle buluştu.

3 klip çekilen "Onyedi" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Paramparça", "17" ve "İki Yabancı" oldu. 2000 yılında üç şarkının klipleri Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde 1 numaraya yükseldi. Aynı yıl Altın Kelebek en iyi pop sanatçısı ödülünü aldı. Sanatçı şu anda Cihangir'de oturmaktadır ve şarkılarındaki ilham kaynağının Beyoğlu olduğunu belirtmektedir. Aynı yılın Mayıs'ında piyasaya çıkarılan Onyedi albümünün "Remixler" adlı ilk remix albümü ile 2001 Haziran'ında müzikseverlerle buluştu.

23 Aralık 2007 tarihinde Söz Müzik Teoman isimli yeni albümünü çıkartmıştır. Albümde çeşitli sanatçılar Teoman'a ait şarkıları seslendirmektedir. Yine Teoman, Şubat 2009'da tamamen yeni şarkıların olduğu İnsanlık Halleri isimli albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca 13 Aralık 1980 tarihinde, 17 yaşındayken idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi Erdal Eren'in akrabasıdır.

Eren hakkında bir de "İki Çocuk" isimli şarkısını bestelemiş, 28 Mart 2010'da Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi Radyo Şenliği kapsamında özel bir program gerçekleştirmiş ve alternatif medyaya destek vermiştir. Teoman'ın şu an 9 stüdyo, 5 remix, 2 soundtrack, 1 best of, 1 konser, 1 reklam ve 1 adet de Türkiye'nin ilk best of düet albümü "Söz-Müzik: Teoman" bulunmaktadır. Teoman, Türkiye'nin önde gelen rock müzisyenlerinden biridir.

4 Ağustos 2011'de kendi web sitesinden yaptığı açıklamayla müziği bıraktığını duyurmuştur ancak 24 Kasım 2012'de yeniden müziğe döneceğini duyurmuştur. Daha sonra ise Aylin Aslım ve Şebnem Ferah ile düetlere imza atmıştır.

Aynı yıl Ahmet Kaya'nın Bir Eksiğiz adlı albümünde "Acılara Tutunmak" şarkısını seslendirmiştir. 2015'te Eski Bir Rüya Uğruna albümünü piyasaya sürmüştür. Serseri, N'apim Tabiatım Böyle, Limanında şarkılarına klip çekerek büyük ilgi görmüştür.

TEOMAN ÖZEL HAYATI

30 Aralık 2012 tarihinde Ayşe Kaya ile evlendi. Çift, 2015 yılının Mart ayında boşandı.

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