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Çağlar Ökten İle Evlenen Seda Sayan'dan Olay Gönderme!

Elit Medya Group tarafından düzenlenen ‘Yılın Uluslararası Moda Ödülleri’, geçtiğimiz gün Kozyatağı Hilton'da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban’ın yaptığı ‘Çocuk Gelin'e Hayır’ temalı geceye yaklaşık 300 davetli katıldı. Gecede sahneye çıkan Seda Sayan'a beşi bir yerde takıldı. Sayan, "Nikahımda bile bundan takan olmadı" diyerek sitem etti. İşte detaylar...

Magazin 20.06.2022, 11:45 20.06.2022, 12:05 arif hür
Çağlar Ökten İle Evlenen Seda Sayan'dan Olay Gönderme!

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gecede çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için sahneye çıkan oyuncu Alara Çağlayan ve Yasemin Nil Yüksel gelinlikle sahneye çıkıp okul kıyafetleriyle kalması büyük alkış aldı.

Ünlü mankenler Tuğba Özay, Wilma Elles ve Ece Gürsel birbirinden güzel kıyafetlerin yer aldığı defilede boy gösterdiler.

SEDA SAYAN’A BEŞİ BİR YERDE TAKILDI

Gecede sahneye çıkan Seda Sayan, sevilen şarkılarıyla konukları eğlendirdi. Türkiye’nin en güvenilir kadını ödülüne layık görülen Seda Sayan’a ayrıca iş kadını Otağ Kıvılcım Aydın düğün hediyesi olarak beşi bir yerde taktı.

NİKAHIMDA BİLE TAKAN OLMADI

Beşi bir yerde altınları boynuna takan Seda Sayan  ‘’Nikahımda bile bundan takan olmadı. Hep ben götürüyordum ilk kez bana getiriyorlar. Akıllı kadınım yeni gelinim diye boynum boş gelmiştim" diyerek kahkaha attı.

Evlilikleri Olay Olmuştu... Seda Sayan'dan Şok Karar!

Seda Sayan, geçtiğimiz nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. 

Ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan ‘Ökten’in resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini talep ederek gündeme gelmişti.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?
Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus’ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?
Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI
Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.

#Seda Sayan #haber #Magazin
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