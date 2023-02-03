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Çağlar Ertuğrul'un Evlilik Açıklaması Şok Etti!
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı City's' çıkışı objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun, evlilik açıklaması şaşırttı. İşte haberin detayları...
Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı City's' çıkışı objektiflere takıldı.
Bıyıklarını kestirmeyen oyuncu, "İzmir'e gideceğim. Orada kestireceğim. Proje yokken, imajımla oynuyorum" dedi.
Çok televizyon izleyemediğini söyleyen Ertuğrul, "Televizyona çok bakamıyorum. Ailem çok izliyor. Onlar da sakin aile dizilerini takip ediyorlar. İçinde bulunduğum Blu TV'de yayınlanacak Magarsus'u bekliyorum. Komedi işlerinin artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
TRAFİK İSYANI
Nişantaşı trafiğinden dert yanan Ertuğrul, "Nişantaşı trafiği çok fena olmuş. Cezaların artması lazım diye düşünüyorum. Trafik polislerinin işi çok zor. Sürücüler yolun ortasına bırakıp, suistimal ediyor. Cezalar artarsa caydırıcı olabilir. İnsanlar iki dakikalık işi var diye araçlarını yola bırakıp, kendi işini yapmak istiyor ama trafiği kilitliyor" şeklinde konuştu.
HAYAT PAHALI
Ertuğrul, "2023'te evlilik olacak mı?" sorusuna, "Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı" cevabını verdi.
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