Çağlar Ertuğrul'dan Dünya Kupası Sitemi 

Çağlar Ertuğrul, Katar'da düzenlenen Arjantin ile Fransa arasında gerçekleşen final saatinde sete çağırıldı. Instagram'dan video çekerek sitem eden oyuncu, "Bildiğiniz üzere Arjantin-Fransa Dünya Kupası finali var... Bildiğiniz üzere diyorum, çünkü bütün dünya biliyor. Dört senede bir yapılan spor müsabakası... Demek ki herkes bilmiyormuş akşam maçın olduğu saate sahne koydular. Sordum, "Mutlaka bu sahneyi çekmek zorunda mıyız?" dediler. Onlar da, "Evet zorundayız. Çünkü senaryoda var" dediler. Biz de oyun esnasında kamera arkasında ekran olacak, oradan maçı izleyeceğim. Bu sahnede alt yazıda, "Şu anda oyuncumuz Dünya Kupası finalini izlemektedir. Tam odaklanamıyor olabilir. Kusura bakmayın" yazacak" dedi.



"SÖZLEŞMEME MADDE KOYDURACAĞIM"

Sözlerine devam eden Ertuğrul, "Bu ciddi konu mu? Ciddi konu... Dört senede bir yapılıyor. Hemen hemen her maçı izledim. Finalini neden izlemeyeyim? Bu da bir tecrübe oldu. Bundan sonra sözleşmeme, "Önemli günlerde ve önemli olaylarda artık sahne çekmeyeceğim" diye ekleteceğim. Mesela, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali, Wimbledon yarı finali, çünkü finalden daha keyifli... Tabii MasterChef finali..." diye konuştu.



Ertuğrul, maçı karavandan takip etti.