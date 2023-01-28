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Çağla Şıkel Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Ünlü model Çağla Şıkel'in son dönemde adı birçok kişiyle anılıyordu. Şıkel’in son olarak bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu. İkili, ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...
Çağla Şıkel uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Şıkel’in bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu. Bir mekanda el ele görüldüğü de konuşulan ikili bu akşam Kuruçeşme’de arkadaşlarıyla kutlama yaptı.
Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel “Magazin Hattı” kamerasına takıldı. Çıkışta da Şıkel bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını belirtti. (TV100)
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