Çağla Şıkel Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu

Nail Gönenli hakkında ilk kez konuştu. İki gece üst üst sevgilisiyle görüntülenen model, açıklamalarda bulundu. Çağla Şıkel , avukat sevgilisihakkında ilk kez konuştu. İki gece üst üst sevgilisiyle görüntülenen model, açıklamalarda bulundu.

Şıkel, "Hiçbir zaman konuşmayacağım. Merak etmenizi anlıyorum ama bir şey söylemeyeceğim, kusura bakmazsanız eğer. Her şey göründüğü gibi" dedi.