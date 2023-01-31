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Çağla Şıkel Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra hakkında çıkan tüm aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel, yeni sevgilisi Nail Gönenli hakkında ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...
Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli hakkında ilk kez konuştu. İki gece üst üst sevgilisiyle görüntülenen model, açıklamalarda bulundu.
Şıkel, "Hiçbir zaman konuşmayacağım. Merak etmenizi anlıyorum ama bir şey söylemeyeceğim, kusura bakmazsanız eğer. Her şey göründüğü gibi" dedi.
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