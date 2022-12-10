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Çağla Şıkel Kötü Haberi Böyle Duyurdu 

Çağla Şıkel, hastalandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Evine kapanan oyuncu, takipçilerini de virüs hakkında uyarırken, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. 

Magazin 10.12.2022, 19:47 10.12.2022, 19:51 sercan
Çağla Şıkel Kötü Haberi Böyle Duyurdu 

Çağla Şıkel, İnfluenza virüsü kaptığını Instagram'dan duyurdu. Çocukları Kuzey ve Uzay'dan virüsü kaptığını söyleyen model, maskeli karesini yayınladı. Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmazki... aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi. 

EVE KAPANDI 

Evine kapanan Şıkel, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. ,

Minik dostunu da yayınlayan model, "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın" diye yazdı. 

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul’da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

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