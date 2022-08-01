Çağla Şıkel İle Tolga Akış Sevgili Mi? Açıkladı...

Geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlenen Tolga Akış ve Zeynep Bastık çifti, evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanma kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Zeynep Bastık-Tolga Akış çiftinden Akış hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

AŞK İDDİASI SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Tolga Akış'ın; Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliği 2015'te anlaşmalı olarak sona eren iki çocuk annesi Çağla Şıkel'le birlikte olduğu iddia edildi.

İkilinin şarkıcı Edis'in kulisinde dans ettiği iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada gündem olan videonun ardından Tolga Akış'tan Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

"BEN ORADA YOKUM"

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tolga Akış, "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Ben o sıra hangover olmuşum, odada yatıyorum... Orası da Edis'in kulisi değil. Alaçatı'da Gizem ve Tayfun'a ait tatlı bir mekan..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası Şıkel ile Akış'ın aşk yaşamadığı da ortaya çıktı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul’da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.