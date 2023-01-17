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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ Hakkında Şok İddia
Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki gerilim, iddiaya göre ünlü modelin adının karıştığı aşk dedikoduları yüzünden iyice tırmandı. İşte detaylar...
Takvim'in haberine göre; Son dönemde kurduğu cümlelerin yanı sıra gittiği affetme ve şefkat seminerleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in bu değişiminin sırrı merak ediliyordu. Ünlü model, 44 yaşına bastığı gün de kurduğu şu cümlelerle hem kendine hem de birilerine sitem ediyor gibiydi: "Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün."
Ünlü modelin, bahsettiği kırgınlıklarından birinin de Emre Altuğ nedeniyle kaynaklandığı iddia edildi.
TAVRINDAN RAHATSIZ OLDU
2008 yılında evlendiği Altuğ ile evliliğini 2015'te bitiren Çağla Şıkel, iki çocuğu için eski eşiyle örnek bir dostluk sergiledi. Ancak ikili, son aylarda gerilim yaşadı. İddialara göre; Emre Altuğ, ünlü modelin kısa süre aralıklarla fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve popçu Edis'le anılmasına kızdı. Dedikoduya göre eski eşinin kendisine karşı sergilediği sinirli tavır nedeniyle hayli kırılan Çağla Şıkel, Altuğ'un hesap sorar tavrından da rahatsız olunca araya mesafe koydu.
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