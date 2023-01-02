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Çağla Şıkel Doğum Gününde Bakın Kendini Kime Benzetti?

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 44'üncü yaşını kutladı. Instagram'dan uzun bir mesaj kaleme alan ünlü model, duygularını dile getirdi ve bakın kendisini kime benzetti? İşte haberin detayları...

Magazin 02.01.2023, 09:17 02.01.2023, 09:20 sercan
Çağla Şıkel Doğum Gününde Bakın Kendini Kime Benzetti?

Çağla Şıkel, 44'üncü yaşına girdi. Ünlü model ve sunucu, teknede gülerken çektirdiği iki kareyi Instagram'dan paylaşarak duygularını dile getirdi. 

Şıkel, yeni yaşı için uzun bir yazı kaleme aldı. 


Ünlü model, "Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim... Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara...
Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya... Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım... Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla!" dedi. 


"Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün" diyen ünlü model, "Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa 'ben bu yükü de taşırım' diyerek yaradana kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için... Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyansakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!" ifadelerini kullandı. 


Şıkel, son olarak şöle konuştu: "Tüm gerçeğimle, bir çocuk gibi neşeyle daha da büyük bir coşkuyla... Yeni yılda ve bugün doğumgünümde seninle kavuşmayı bekliyorum...  Haydi gel! Çağla 44..." 

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul’da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

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