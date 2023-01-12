Çağla Altunkaya'dan 480 bin TL'lik Ayakkabı Siparişi

YENİ MAĞAZADA SATIŞA SUNULDU

Dünyaca ünlü markaların sınırlı sayıdaki ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturan İkonik Store, Akmerkez’de açıldı. Mağazanın en dikkat çeken ürünü, Dior ve Nike iş birliğinden doğan “Dior x Air Jordan 1” ayakkabılar oldu.

SADECE 8.500 ADET ÜRETİLDİ

Dior Men’in kreatif direktörü Kim Jones’un imzasını taşıyan ayakkabıdan dünyada sadece 8 bin 500 adet üretildi.