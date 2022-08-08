Çağatay Ulusoy'dan Üzücü Haber Geldi

Daha önce 'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir', 'Deli Bal', 'Hakan Muhafız' ve 'İçerde' gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, ölümden döndü.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü isim, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı.

BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNÜLDÜ

Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü. Ulusoy'un, değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı şirketin ortaklarından olduğu iddia edildi. Oyuncu, kameranın parçalanması üzerine ortağı olmasına rağmen hiçbir şey söylemediği öğrenildi.



ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan Çağatay Ulusoy, oyuncu ve modeldir. Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu.

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü'nde tamamladı ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı. İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Bu diziyle yıldızı aniden parladı.

ÇAĞATAY ULUSOY KAÇ YAŞINDA?

31 yaşındaki genç oyuncu, 1.84 boyunda 81 kilodur. Oyuncu yaşadığı kilo değişimleriyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 6 yıldır oyuncu Duygu Sarışın ile birliktedir.

ÇAĞATAY ULUSOY YER ALDIĞI İŞLER

Adını Feriha Koydum

Emir'in Yolu

İçerde

Med Cezir

Hakan:Muhafız

Barbaros

Yeşilçam

Anadolu Kartalları

Delibal

Kağıttan Hayatlar