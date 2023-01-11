Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın Ayrıldı! Ulusoy, Ayrılık Sonrası Ünlü Oyuncuyla Sarmaş Dolaş Eğlendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Evlilik hazırlıkları yaptıkları söyleyen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı ortaya çıktı.

2016 yılındaki İçerde dizisindeki arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen çiftin, sosyal medyada birbirini takipten çıkardığı görüldü. Yaklaşık yıldır senedir birlikte olan ve ilk dönemlerinde bir dargın bir barışık haberleriyle gündeme gelen ikilinin, evlilik hazırlığı yaptığı söyleniyordu.

Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yılının yaz aylarında evleneceği haberleriyle konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirini takipten bırakması hayranlarını üzdü.

Ulusoy ve Sarışın, son olarak tekne aldıkları iddia edilmişti.

YENİ AŞK MI?

Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da iddia edildi. Ulusoy ve Tüfekçi'nin, gece boyunca sarmaş dolaş eğlendiği söyleniyor.

Tüfekçi'nin, dün gece Instagram'dan Sarıyer'deki mekandan paylaşım yapması dikkat çekti.