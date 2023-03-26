Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu Sevgili mi?

2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı öne sürüldü.

İddialara göre sosyal medya üzeründen konuşan sürpriz ikili, geçtiğimiz gün ise Beylerbeyi'nde görüldü. İkilinin, bir araya gelme nedeninin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek. (Takvim)