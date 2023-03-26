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Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu Sevgili mi?
Duygu Sarışın ile altı yıllık aşkını ocak ayında bitiren Çağatay Ulusoy ile aynı günlerde dört yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Afra Saraçoğlu, teselliyi birbirinde buldu. İşte detaylar...
2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı öne sürüldü.
İddialara göre sosyal medya üzeründen konuşan sürpriz ikili, geçtiğimiz gün ise Beylerbeyi'nde görüldü. İkilinin, bir araya gelme nedeninin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek. (Takvim)
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