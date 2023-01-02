Çağatay Ulusoy'dan Milyonluk Tekne
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 50 milyon TL'lik tekne siparişi verdi. Oyuncu, gelecek yaz ailesiye Mavi Tur yapacak. Ünlü oyuncunun eski teknesini ise sattığı iddia edildi. İşte detaylar...
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan Çağatay Ulusoy, oyuncu ve modeldir. Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu.
2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü'nde tamamladı ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı. İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Bu diziyle yıldızı aniden parladı.
ÇAĞATAY ULUSOY KAÇ YAŞINDA?
32 yaşındaki genç oyuncu, 1.84 boyunda 81 kilodur. Oyuncu yaşadığı kilo değişimleriyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 6 yıldır oyuncu Duygu Sarışın ile birliktedir.
ÇAĞATAY ULUSOY ROL ALDIĞI PROJELER
Adını Feriha Koydum
Emir'in Yolu
İçerde
Medcezir
Hakan:Muhafız
Barbaros
Yeşilçam
Anadolu Kartalları
Delibal
Kağıttan Hayatlar
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
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|15
|33
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|15
|32
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|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
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|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
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|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
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|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
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|16
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|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
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|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
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|15
|11
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|15
|10
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|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
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|18
|32
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|18
|32
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|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
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|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
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|18
|15
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|15
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|18
|13
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|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
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|16
|32
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|17
|30
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|17
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|25
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|25
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|16
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|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
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|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
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|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
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|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4