Çağatay Ulusoy'dan Milyonluk Tekne

haberine göre; Denize olan tutkusuyla bilinen teknesine servet ödedi. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın'la teknede geçiren oyuncu, 25 metrelik tekne sipariş verdi. Ulusoy'un yeni teknesine 2.5 milyon euro (50 milyon TL) ödediği iddia edildi. Milliyet'ten Umut Ünver'inine göre;e olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, yenisine servet ödedi. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın'la teknede geçiren, 25 metrelik tekne sipariş verdi. Ulusoy'un yeni teknesine 2.5 milyon euro (50 milyon TL) ödediği iddia edildi.

Ailesi için büyük bir tekne tercih ettiği konuşulan oyuncunun, yeni aracının nisan ayında geleceği öğrenildi. Dalış dalan ve balık tutan Ulusoy'un, bir önceki teknesini ise sattığı söyleniyor. Oyuncu, önümüzdeki yaz ayında ailesiyle Mavi Tur yapacak.