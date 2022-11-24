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Çağan Irmak sus pus
Yönetmen Çağan Irmak, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği yeni sinema filmi 'Sevda Mecburi İstikamet' için yoğun tempoda çalışan Çağan Irmak, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Poz vermekten kaçınan ünlü yönetmen, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Irmak, kısa süreli alışverinini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.
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|13
|5
|Takımlar
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|P
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|14
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|15
|30
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|14
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|15
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|15
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
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|14
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|2. Real Madrid
|14
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|3. Real Sociedad
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